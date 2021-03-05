В Азербайджане зафиксирован суточный рост случаев заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 365 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 236,012 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 314 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 235.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 229,442 тыс. человек (+175 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс.335 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 779 тестов (накануне 9 183 тестов) на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 635,77 тыс. тестов на COVID-19.
X.Hасирзаде
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