В Камбодже приняли закон, предусматривающий до 20 лет тюрьмы за нарушение правил борьбы с COVID-19

Парламент Камбоджи одобрил закон, направленный на сдерживание эпидемии коронавируса COVID-19, в соответствии с которым граждане страны могут быть приговорены к 20 годам тюремного заключения за преднамеренное нарушение правил борьбы с болезнью, сообщает издание The Guardian.
По данным издания, закон предусматривает тюремное заключение на три года за нарушение карантинных указов и до 20 лет за участие в любой группе, намеренно распространяющей вирус.
Данный законопроект получил единогласное одобрение в парламенте.
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Число случаев коронавируса в Камбодже начало расти в феврале этого года. Так, если по состоянию на 19 февраля в Камбодже с начала пандемии зафиксировали 516 заражений, то на данный момент в стране зарегистрировано уже 932 случая COVID-19.
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