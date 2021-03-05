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Дальнее зарубежье 05.03.2021 19:13

В Камбодже приняли закон, предусматривающий до 20 лет тюрьмы за нарушение правил борьбы с COVID-19

Парламент Камбоджи одобрил закон, направленный на сдерживание эпидемии коронавируса COVID-19, в соответствии с которым граждане страны могут быть приговорены к 20 годам тюремного заключения за преднамеренное нарушение правил борьбы с болезнью, сообщает издание The Guardian.

По данным издания, закон предусматривает тюремное заключение на три года за нарушение карантинных указов и до 20 лет за участие в любой группе, намеренно распространяющей вирус.

Данный законопроект получил единогласное одобрение в парламенте.

Министр здравоохранения Камбоджи Мам Бунхенг назвал закон "прочной правовой основой правительства по защите жизни и здоровья населения"

Число случаев коронавируса в Камбодже начало расти в феврале этого года. Так, если по состоянию на 19 февраля в Камбодже с начала пандемии зафиксировали 516 заражений, то на данный момент в стране зарегистрировано уже 932 случая COVID-19.

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Тэги: КАМБОДЖА, КОРОНАВИРУС, ЗАКОН, НАКАЗАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]