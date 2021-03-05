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Дальнее зарубежье 05.03.2021 20:38

Израиль завершил строительство новых заграждений на границе с сектором Газа

Армия обороны Израиля завершила работы по возведению нового подземного заграждения вдоль административной границы с сектором Газа, с помощью которого планируется пресекать строительство туннелей для незаконного проникновения на израильскую территорию.

По сообщению газеты Times of Israel, это заграждение представляет собой бетонную стену, уходящую на десятки метров под землю и оборудованную специальными сенсорами, фиксирующими любую активность, связанную с работами под землей.

Военные рассказали, что еще в октябре с помощью нового заграждения была пресечена постройка одного туннеля.

Times of Israel отмечает, что сейчас продолжается строительство дополнительных сооружений, в частности, над подземным заграждением возводится стена высотой шесть метров и длиной 65 км. Это строительство завершено на 80%.

Стоимость подземного проекта оценивается примерно в 3 млн шекелей ($833 млн), то есть 41,5 млн шекелей ($11,5 млн) за километр. Надземные сооружения обходятся дешевле - 1,5 млн шекелей ($416 тыс.) за километр.

Все сооружения находятся в пределах израильских территорий, несколькими метрами восточнее уже существующего, более низкого заграждения. При этом Times of Israel отмечает, что после завершения строительства новых укреплений, прежние сносить не будут.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ЗАГРАЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]