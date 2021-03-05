Израиль завершил строительство новых заграждений на границе с сектором Газа

Армия обороны Израиля завершила работы по возведению нового подземного заграждения вдоль административной границы с сектором Газа, с помощью которого планируется пресекать строительство туннелей для незаконного проникновения на израильскую территорию.
По сообщению газеты Times of Israel, это заграждение представляет собой бетонную стену, уходящую на десятки метров под землю и оборудованную специальными сенсорами, фиксирующими любую активность, связанную с работами под землей.
Военные рассказали, что еще в октябре с помощью нового заграждения была пресечена постройка одного туннеля.
Times of Israel отмечает, что сейчас продолжается строительство дополнительных сооружений, в частности, над подземным заграждением возводится стена высотой шесть метров и длиной 65 км. Это строительство завершено на 80%.
Стоимость подземного проекта оценивается примерно в 3 млн шекелей ($833 млн), то есть 41,5 млн шекелей ($11,5 млн) за километр. Надземные сооружения обходятся дешевле - 1,5 млн шекелей ($416 тыс.) за километр.
Все сооружения находятся в пределах израильских территорий, несколькими метрами восточнее уже существующего, более низкого заграждения. При этом Times of Israel отмечает, что после завершения строительства новых укреплений, прежние сносить не будут.
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