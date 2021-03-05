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Дальнее зарубежье 05.03.2021 21:21

Премьер Венгрии предлагает создать новый европейский альянс сторонников правых взглядов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением сформировать новый общеевропейский альянс сил, придерживающихся правых взглядов, сообщили в пятницу западные СМИ.

"В Европе должно быть политическое пристанище для людей нашей склада, кто хочет защитить институт семьи, защитить нашу родину, и кто думает более в терминах национальных государств, работающих вместе, нежели (в терминах - ИФ) Европейской империи", - заявил Орбан в интервью государственному радио.

Он отметил, что Будапештом теперь рассматриваются "все виды предложений по обновлению европейской политики". Премьер добавил, что по этому вопросу Венгрия ведет переговоры с правящей в Польше партией "Право и справедливость", с лидером правой итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини и лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони.

СМИ отмечают, что такие заявления Орбана последовали после решения вывести партию премьера "Фидес - Венгерский гражданский союз" из крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии. Ранее этот блок проголосовал за изменение правил, которое бы позволило исключить "Фидес - Венгерский гражданский союз" за допущенные ею, по мнению евродепутатов, нарушения в области демократии. "Фидес", членство которого в Европейской народной партии уже было приостановлено, в итоге решил сам выйти из блока.

Ранее на этой неделе Орбан также призывал к созданию европейского порядка, который удовлетворил бы тех жителей ЕС, кто настроен против иммигрантов, "мультикультурализма", ЛГБТ-сообщества и выступает за христианские ценности и уважает суверенитет отдельных стран, напоминают СМИ.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, ПОЛИТИКА, ИНИЦИАТИВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]