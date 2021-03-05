Азербайджан и ЕС вскоре возобновят переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве - Алиев

Баку и Брюссель вскоре возобновят переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня мы работаем с Европейским союзом над равноправным соглашением. 90% соглашения уже согласовано. Безусловно, пандемия и война (в Карабахе - ИФ) вмешались в эти планы. В ближайшем будущем мы возобновим переговоры», - сказал Алиев в пятницу.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А.Азизов