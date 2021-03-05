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Внешняя политика 05.03.2021 17:23

Азербайджан и ЕС вскоре возобновят переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве - Алиев

Баку и Брюссель вскоре возобновят переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня мы работаем с Европейским союзом над равноправным соглашением. 90% соглашения уже согласовано. Безусловно, пандемия и война (в Карабахе - ИФ) вмешались в эти планы. В ближайшем будущем мы возобновим переговоры», - сказал Алиев в пятницу.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А.Азизов

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Тэги: ЕС, ПАРТНЕРСТВО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]