Азербайджан и ЕС вскоре возобновят переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве - Алиев

Баку и Брюссель вскоре возобновят переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Сегодня мы работаем с Европейским союзом над равноправным соглашением. 90% соглашения уже согласовано. Безусловно, пандемия и война (в Карабахе - ИФ) вмешались в эти планы. В ближайшем будущем мы возобновим переговоры», - сказал Алиев в пятницу.
14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
А.Азизов
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