Президент Азербайджана об армянской пропаганде: их нужно лечить

Азербайджан длительное время готовился решить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт военным путем в случае провала переговоров, заявил президент Ильхам Алиев.

«Могу сказать, что 2003-2020 годы, если смотреть на историю через эту призму, были периодом подготовки. Надо было готовиться, и я этого не скрывал. Я сказал, что если вопрос не будет решен мирным путем, мы решим его военным путем», - сказал Алиев в пятницу на VII съезде правящей партии "Йени Азербайджан".

Президент подчеркнул, что все эти годы на него оказывали давление представители «ряда больших стран», обвиняя во враждебности и воинственной риторике.

«Сколько представителей больших стран обвиняли меня в том, что Ильхам Алиев не хочет мира, хочет войны, кому-то угрожает. Говорили, что война невозможна. (…). Был ли я согласен на это? Нет. Они пытались убедить меня, как говорится, подписать протокол с Арменией в любой форме, чтобы вопрос можно было решить мирным путем. То есть следует исключить военный путь. Я на это не дал согласия», - подчеркнул Алиев.

По словам президента, Азербайджан в ходе боевых действий в Карабахе осенью 2020 года смог восстановить территориальную целостность страны.

При этом глава государства одной из причин поражения Армении в карабахской войне видит «в ее лживой пропаганде, которой военно-политическое руководство страны обманывало свой народ».

«Официальная армянская пропаганда отравила мозги армянскому народу до такой степени, что многие из них думали, что были правы, оккупировав наши земли. Я говорил, что их нужно лечить. Они заболели, и их поразил вирус похуже коронавируса. Его возглавили эти националистические и расистские, азербайджанофобские, исламофобские армянские политики», - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде