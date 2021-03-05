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Регион 05.03.2021 18:00

"Британский" штамм COVID-19 в Грузии подтвержден у более трех десятков человек

В Грузии у 31 человека подтвержден так называемый "британский" штамм коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу заместитель генерального директора Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Паата Имнадзе.

"К счастью, пока он не получил широкое распространение у нас в стране. Всего подтвержден 31 случай", - сказал Имнадзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2", отметив, что речь идет о трех группах зараженных.

По его словам, во всех случаях болезнь протекала в легкой форме, и они проходили лечение на дому.

В Грузии, по данным грузинского Минздрава, с начала пандемии было подтверждено 272 тыс. 262 случая заражения COVID-19, скончалось 3 тыс. 563 человека.

За сутки зафиксировано 390 новых случаев заражения, скончались 10 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ШТАММ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]