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Внешняя политика 05.03.2021 18:01

Азербайджан готов нормализовать отношения со странами, необоснованно критиковавших Баку в период войны в Карабахе - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов нормализовать отношения со странами, которые в период боевых действий в Карабахе осенью 2020 года необоснованно критиковали страну.

«Наш внешнеполитический курс останется неизменным. Военный и послевоенный периоды еще раз показали, что это правильный курс. В ходе войны (в Карабахе осенью 2020 года – ИФ) некоторые страны высказывали нам свои замечания. (…) Этих замечаний больше нет. Эти безосновательные обвинения также сняты», - сказал Алиев в пятницу на VII съезде правящей партии «Йени Азербайджан».

Глава государства также коснулся вопроса нормализации отношений со странами, выдвигавших необоснованные претензии Азербайджану в ходе второй Карабахской войны.

«Считаю, что сейчас отношения со странами, которые демонстрировали несправедливую позицию в отношении Азербайджана в ходе войны, нормализуются. С их стороны поступило такое предложение, и мы его приняли», - сказал президент.

Алиев добавил, что многие страны проявляют заинтересованность в участии в восстановительных работах в Карабахе. «Мы их тоже пригласили», - сказал президент.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛИТИКА, ВНЕШНЯЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]