Азербайджан готов нормализовать отношения со странами, необоснованно критиковавших Баку в период войны в Карабахе - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов нормализовать отношения со странами, которые в период боевых действий в Карабахе осенью 2020 года необоснованно критиковали страну.
«Наш внешнеполитический курс останется неизменным. Военный и послевоенный периоды еще раз показали, что это правильный курс. В ходе войны (в Карабахе осенью 2020 года – ИФ) некоторые страны высказывали нам свои замечания. (…) Этих замечаний больше нет. Эти безосновательные обвинения также сняты», - сказал Алиев в пятницу на VII съезде правящей партии «Йени Азербайджан».
Глава государства также коснулся вопроса нормализации отношений со странами, выдвигавших необоснованные претензии Азербайджану в ходе второй Карабахской войны.
«Считаю, что сейчас отношения со странами, которые демонстрировали несправедливую позицию в отношении Азербайджана в ходе войны, нормализуются. С их стороны поступило такое предложение, и мы его приняли», - сказал президент.
Алиев добавил, что многие страны проявляют заинтересованность в участии в восстановительных работах в Карабахе. «Мы их тоже пригласили», - сказал президент.
Б.Рустамбеков
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