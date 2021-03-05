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Дальнее зарубежье 05.03.2021 23:28

Президент Ирака встретился с папой римским

Президент Ирака Бархам Салех встретился с папой римским Франциском, который прибыл с первым визитом в Багдад, сообщает агентство Associated Рress.

Понтифик на встрече заявил, что иракцы любых вероисповеданий заслуживают тех же прав в Ираке, что и мусульмане-шииты, составляющие большинство населения страны.

"Только если мы научимся смотреть дальше наших различий и увидим друг друга как членов одной семьи, мы сможем начать эффективный процесс возрождения и оставить будущим поколениям лучший, более справедливый и более гуманный мир", - сказал он.

Салех, в свою очередь, отметил, что первый визит в Ирак папы римского за всю историю - это возможность улучшить отношения между мусульманами и христианами. Он сказал, что "Восток нельзя представить без христиан".

Папа Франциск прибыл в Багдад ранее в пятницу. Это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за рубеж с начала пандемии коронавируса COVID-19. Папа римский настоял на визите, несмотря на новую вспышку заражений COVID-19 в Ираке.

В ходе визита папа посетит великого аятоллу Али ас-Систани в городе Эн-Наджаф, произнесет молитву в Мосуле, отслужит мессу в Эрбиле. Он будет перемещаться по городам на самолете, вертолете и, возможно, бронемашине.

В Ираке жили почти 1,5 млн христиан до вторжения США и их союзников в 2003 году. По оценкам христианских лидеров, в Ираке осталось менее 250 тыс. христиан, при этом большинство из них - не менее 200 тыс. - проживает на Ниневийской равнине и в Иракском Курдистане на севере страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]