Нефть дорожает на 3% на итогах заседания ОПЕК+, Brent впервые с января 2020г достигла $69 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили прирост в пятницу после подведения итогов заседания ОПЕК+ накануне.

При этом стоимость Brent впервые с января 2020 года достигла $69 за баррель. WTI торгуется на максимальном уровне с апреля 2019 года, отмечает Trading Economics.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 составляет $69 за баррель, что на $2,26 (3,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,96 за баррель, что на $2,13 (3,34%) выше уровня на закрытие рынка в четверг.

Министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Таким образом, в следующем месяце рынок получит в 10 раз меньше дополнительных объемов, чем ожидал - лишь 150 тыс. б/с.

"Существовали высокие ожидания, что Саудовская Аравия откажется от добровольного сокращения добычи на 1 млн б/с, а группа коллективно повысит добычу на 500 тыс. б/с", - отметил старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует S&P Global Platts.

По его словам, прогноз роста цены на нефть WTI до $75 за баррель "больше не выглядит нелепым", а "Brent может к лету легко превысить $80 за баррель".

Неожиданный отказ ОПЕК+ от наращивания добычи спровоцировал повышение прогнозов для стоимости нефти аналитиками ряда банков. Так, Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на $5 за баррель и ожидает ее подъема до $80 за баррель в третьем квартале. Аналитики UBS улучшили прогноз цены на нефть Brent во втором полугодии до $75 за баррель, WTI - до $72 за баррель. Свои прогнозы стоимости Brent также повысили аналитики JPMorgan, Australia & New Zealand Banking Group и Citigroup.

В Julius Baer ожидают, что "цены на нефть в ближайшие месяцы будут значительно выше $70 за баррель".

"Рынок корректно предугадывает дальнейший дефицит. Спрос превышает предложение, запасы сокращаются, и в ближайшие месяцы должен произойти скачок активности в сфере досуга и путешествий, что приведет к росту потребления нефти на Западе, на который по-прежнему приходится львиная доля спроса", - отметил главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберт Рюкер.

Поддержку рынку в пятницу также оказали данные министерства труда США, которые показали рост числа рабочих мест в экономике страны в феврале на 379 тыс. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 182 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце сократилась до 6,2% при ожидавшемся аналитиками сохранении показателя на уровне 6,3%.