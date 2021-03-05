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В Канаде одобрили четвертую вакцину от коронавируса - производства Johnson & Johnson

В Канаде в пятницу разрешили применять вакцину производства компании Johnson & Johnson от коронавируса, сообщает канадское телевидение.

Это уже четвертый одобренный в Канаде препарат от COVID-19.

Канада заказала у Johnson & Johnson в общей сложности 10 млн доз с возможностью дозаказа еще 28 млн. Большая часть доз должна поступить в страну до конца сентября.

В январе Johnson & Johnson заявила, что эффективность ее вакцины от коронавируса COVID-19, вводимой одной дозой, составляет 66%.

Ранее в марте Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) также одобрило экстренное применение в страны однодозовой вакцины Johnson & Johnson против коронавируса.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАНАДА, ВАКЦИНА, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]