В Канаде одобрили четвертую вакцину от коронавируса - производства Johnson & Johnson

В Канаде в пятницу разрешили применять вакцину производства компании Johnson & Johnson от коронавируса, сообщает канадское телевидение.
Это уже четвертый одобренный в Канаде препарат от COVID-19.
Канада заказала у Johnson & Johnson в общей сложности 10 млн доз с возможностью дозаказа еще 28 млн. Большая часть доз должна поступить в страну до конца сентября.
В январе Johnson & Johnson заявила, что эффективность ее вакцины от коронавируса COVID-19, вводимой одной дозой, составляет 66%.
Ранее в марте Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) также одобрило экстренное применение в страны однодозовой вакцины Johnson & Johnson против коронавируса.
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