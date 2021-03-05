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Внутренняя политика 05.03.2021 21:10

Президент Азербайджана рассказал об освобожденных в ходе войны в Карабахе землях

Азербайджан - одна из немногих стран мира, которая проводит свою внутреннюю и внешнюю политику, выбирает друзей, никому не кланяется, никому не подотчетна, заявил президент Ильхам Алиев.

"В этом году мы будем отмечать 30-летие нашей независимости. Когда я говорю о независимости, я, конечно, имею в виду настоящую независимость. И здесь Азербайджан - одна из немногих стран мира, которая проводит свою внутреннюю и внешнюю политику, выбирает друзей, никому не кланяется, никому не подотчетна. История последних лет показала, что, несмотря на все усилия, никому не удалось свернуть Азербайджан с его независимого пути. Было много попыток вовлечь нас в ту или иную авантюру, спровоцировать нас и даже присоединить к нам с некоторыми дружественными странами. Таких попыток было много. Не исключено, что в будущем их будет больше. Но мы подрываем все эти усилия, проводя независимую политику", - заявил Алиев в пятницу на VII съезде правящей партии "Йени Азербайджан".

По словам главы государства, первые годы независимости были трагическими, и страна могла полностью потерять независимость, но 30 лет спустя, Азербайджан празднует эту годовщину как страна, восстановившая свою территориальную целостность.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан в ходе войны освободил не только 7 районов, а гораздо большую территорию.

"Мы освободили Шушу, мы полностью освободили бывший Гадрутский район бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Мы освободили более 50% бывшего Мартунинского – нынешнего Ходжавендского района. Мы освободили большую часть бывшего Мардакертского – нынешнего Агдаринского района, включая поселок Суговушан. Мы не только освободили семь районов. Мы освободили больше территорий, и реальность, которую мы создали сегодня, уже принята миром. Еще раз хочу сказать, что мы создали эту реальность - за счет силы, за счет воли, за счет единства", - заявил Алиев.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ТЕРРИТОРИИ


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