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Внешняя политика 05.03.2021 21:33

Азербайджан и Евросовет обсудили новый план сотрудничества на 2022-2025гг

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял главу бакинского офиса Евросовета Золтана Хернеша, сообщает МИД.

Байрамов отметил успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы. Было отмечено, что диалог между Азербайджаном и организацией продолжается, и ряд проектов реализуется.

"В ходе встречи Байрамов проинформировал другую сторону о текущей ситуации в регионе, мерах, принятых в регионе после послевоенного периода, и возможностях сотрудничества. Хетнис выразил готовность и решимость Совета развивать отношения с Азербайджаном. Херниш отметил, что на данном этапе его организация намерена оказывать помощь Азербайджану в различных сферах", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам разработки нового плана мероприятий по сотрудничеству на 2022-2025 годы, реализации новых проектов, а также реализации взаимных визитов.

А. Мамедов

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Тэги: ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]