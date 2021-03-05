Азербайджан и Евросовет обсудили новый план сотрудничества на 2022-2025гг

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял главу бакинского офиса Евросовета Золтана Хернеша, сообщает МИД.
Байрамов отметил успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы. Было отмечено, что диалог между Азербайджаном и организацией продолжается, и ряд проектов реализуется.
"В ходе встречи Байрамов проинформировал другую сторону о текущей ситуации в регионе, мерах, принятых в регионе после послевоенного периода, и возможностях сотрудничества. Хетнис выразил готовность и решимость Совета развивать отношения с Азербайджаном. Херниш отметил, что на данном этапе его организация намерена оказывать помощь Азербайджану в различных сферах", - говорится в сообщении.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам разработки нового плана мероприятий по сотрудничеству на 2022-2025 годы, реализации новых проектов, а также реализации взаимных визитов.
А. Мамедов
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