Большинство американцев довольны работой Байдена - опрос

Больше половины американцев одобряют деятельность президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса агентства Associated Press и Национального центра изучения общественного мнения NORC.

Согласно результатам исследования, 60% опрошенных положительно оценили работу Байдена. Остальные 40% не одобряют его деятельность.

Участников опроса также попросили оценить то, как Байден "справляется с пандемией COVID-19". 70% остались довольны его действиями по этому вопросу.

55% респондентов заявили, что положительно оценивает то, как Байден решает проблемы в экономической сфере.

Опрос проводился с 25 февраля по 1 марта. В нем приняли участие около 1,4 тыс. человек.