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Дальнее зарубежье 06.03.2021 01:09

Большинство американцев довольны работой Байдена - опрос

Больше половины американцев одобряют деятельность президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса агентства Associated Press и Национального центра изучения общественного мнения NORC.

Согласно результатам исследования, 60% опрошенных положительно оценили работу Байдена. Остальные 40% не одобряют его деятельность.

Участников опроса также попросили оценить то, как Байден "справляется с пандемией COVID-19". 70% остались довольны его действиями по этому вопросу.

55% респондентов заявили, что положительно оценивает то, как Байден решает проблемы в экономической сфере.

Опрос проводился с 25 февраля по 1 марта. В нем приняли участие около 1,4 тыс. человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БАЙДЕН, ОДОБРЕНИЕ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]