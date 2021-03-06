Большинство американцев довольны работой Байдена - опрос

Больше половины американцев одобряют деятельность президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса агентства Associated Press и Национального центра изучения общественного мнения NORC.
Согласно результатам исследования, 60% опрошенных положительно оценили работу Байдена. Остальные 40% не одобряют его деятельность.
Участников опроса также попросили оценить то, как Байден "справляется с пандемией COVID-19". 70% остались довольны его действиями по этому вопросу.
55% респондентов заявили, что положительно оценивает то, как Байден решает проблемы в экономической сфере.
Опрос проводился с 25 февраля по 1 марта. В нем приняли участие около 1,4 тыс. человек.
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