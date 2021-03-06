Порошенко призвал президента Украины откреститься от олигарха Коломойского, оставив в прошлом прежнее бизнес-партнерство

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность"), предприниматель Петр Порошенко призвал нынешнего президента Владимира Зеленского разорвать "бизнес-партнерство" с предпринимателем Игорем Коломойским, против которого США ввели санкции из-за коррупции.
"Зеленскому следует оставить в прошлом бизнес-партнерство времен "Квартала 95". Прекратить двухлетнее торможение расследования преступлений Коломойского и попустительство его безграничным бизнес-аппетитам", - написал Порошенко в пятницу на своей странице в Facebook.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции: Коломойскому, а также его жене, дочери и сыну запретили въезд в США. При этом Блинкен выразил озабоченность "нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего".
Порошенко в связи с этим заметил: "То, что Коломойский будет признан масштабным коррупционером и попадет под американские санкции, всегда было лишь вопросом времени. Следующий шаг - обвинительный акт американского правосудия против бывшего владельца "Приватбанка". Токсическое воздействие Коломойского на внутреннее развитие Украины с 2019 года стало настоящей опасностью для страны".
"Сейчас настал момент истины для Зеленского: или продолжение защиты своего бизнес-партнера, как это он делал на протяжении своей каденции, или Украина?", - заявил Порошенко. По его словам, несмотря на то, что к власти Зеленский пришел при поддержке Коломойского, президент Зеленский "должен найти в себе силы, чтобы откреститься от этого господина".
"Украинские правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского. Ему немедленно должны предъявить обвинения и подозрения и посадить его за решетку. Несмотря на критическую оппозицию к власти, наша политическая сила будет поддерживать решения, которые освобождают Украину от таких масштабных коррупционеров", - добавил Порошенко.
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