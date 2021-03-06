Глава Еврокомиссии и президент США договорились урегулировать торговые споры вокруг Airbus и Boeing

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в пятницу о перспективах партнерства договорились начать урегулирование спорной ситуации в конкурентной борьбе авиагигантов Airbus и Boeing.
"В качестве символа этого нового старта мы с президентом Байденом согласились приостановить действие всех наших пошлин, введенных в контексте споров между Airbus и Boeing, как в отношении авиационной, так и не относящейся к авиации продукции, на первоначальный период в 4 месяца", - говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном в Брюсселе.
"Мы оба взяли на себя обязательство сосредоточиться на разрешении наших споров, связанных с авиастроительством, на основе работы наших торговых представителей. Это отличная новость для предприятий и отраслей по обе стороны Атлантики и очень позитивный сигнал для нашего экономического сотрудничества в ближайшие годы", - считает фон дер Ляйен.
Споры между ЕС и США о субсидирования авиапроизводителей длятся с 2004 года. Брюссель обвинил Вашингтон в субсидировании компании Boeing, а Соединенные Штаты жаловались в ВТО на субсидии европейскому авиастроителю Airbus со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.
В октябре 2020 года ВТО разрешила ЕС принять контрмеры из-за субсидирования американского авиастроительного концерна и увеличить пошлины на импорт из США на сумму до $4 млрд в год. В 2019 году организация предоставила аналогичное разрешение США в деле о господдержке Airbus, после чего Вашингтон обложил пошлинами европейские товары объемом $7,5 млрд в год.
Президент Азербайджана утвердил правила составления госпрограмм
Азербайджан и Евросовет обсудили новый план сотрудничества на 2022-2025гг
Президент Азербайджана рассказал об освобожденных в ходе войны в Карабахе землях
Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские морские порты - Минтранс РФ
Бензин в США к лету может подорожать до максимума с 2014 г из-за решений ОПЕК+ - прогноз
СД ЛУКОЙЛа включил Алекперова кандидатом в президенты НК, в новый состав совета выдвинут Борис Порфирьев
Жесткие ограничения начали действовать в Эстонии из-за коронавируса
Автобус с гражданами Украины упал с моста в Польше, шесть человек погибли, более 30 ранены
Число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн, число жертв - 2,58 млн
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Новое яркое мобильное приложение от Yelo Bank
Впервые в Азербайджане создается сайт-словарь языка жестов при поддержке
В Баку состоялась презентация «Татарского книжного издательства»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам