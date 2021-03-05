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Дальнее зарубежье 05.03.2021 23:11

США обеспокоены "вакцинной дипломатией" Китая и РФ - Белый дом

Администрация США считает, что Китай и Россия используют поставки другим странам вакцин от COVID-19 для выполнения дипломатических задач, заявила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.

"Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии", - сказала она на брифинге.

По словам Псаки, США выступают за то, чтобы передача вакцин на мировой арене проводилась "через международные координационные механизмы, такие, как, к примеру, COVAX".

Она пояснила, что США будут готовы активнее помогать другим странам с вакцинами, когда выполнят задачу по иммунизации собственного населения.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ВАКЦИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]