Администрация США считает, что Китай и Россия используют поставки другим странам вакцин от COVID-19 для выполнения дипломатических задач, заявила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.
"Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии", - сказала она на брифинге.
По словам Псаки, США выступают за то, чтобы передача вакцин на мировой арене проводилась "через международные координационные механизмы, такие, как, к примеру, COVAX".
Она пояснила, что США будут готовы активнее помогать другим странам с вакцинами, когда выполнят задачу по иммунизации собственного населения.
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