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Регион 06.03.2021 11:28

Замначальника Генштаба Армении стал фигурантом уголовного дела по карабахским событиям

Заместителю начальника Главного штаба ВС Армении, начальнику управления боевой подготовки генерал-лейтенанту Андранику Макаряну предъявлено обвинение, сообщает армянская газета "Жоховурд" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Армении.

Издание отмечает, что Макарян проходит в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела, расследуемого в Следственном комитете в связи с упущениями по время войны в Карабахе осенью 2020 года.

Генпрокуратура не сообщила других подробностей, отметив лишь, что она содержит гостайну.

Издание пишет, что Макарян - один из четырех высокопоставленных военных, не присоединившихся к заявлению руководства ГШ ВС с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЕ, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]