Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские морские порты - Минтранс РФ

Поставки первых партий белорусских нефтепродуктов для транзита через российские порты начались 5 марта, сообщает Минтранс РФ.
"5 марта для перевалки в терминале ООО "Портэнерго" (морской порт Усть-Луга), несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина. Первый из этих составов пришел на территорию РФ в 9 утра сегодня. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал "Портнерго". Отправителем выступило ОАО "Мозырский НПЗ", - говорится в сообщении.
"6 марта с ОАО "Мозырский НПЗ" отгружена партия мазута общим объемом 3600 тонн с перевалкой в АО "Петербургский нефтяной терминал" (морской порт Санкт-Петербург)", - отмечает ведомство.
Поставки состоялись в рамках подписанного 19 февраля в Минтрансе РФ межправительственного соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Документ подписали министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.
Соглашение предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в 2021-2023 годах. Это мазут, бензин, газойль и масло. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay.
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