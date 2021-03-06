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Дальнее зарубежье 06.03.2021 14:39

Папа римский встретился с лидером шиитов Ирака

Папа римский Франциск на второй день визита в Ирак встретился с самым влиятельным духовным лицом среди шиитов Ирака аятоллой Али ас-Систани, передает в субботу агентство Associated press (AP).

Для встречи понтифик прибыл в священный для шиитов город Эн-Наджаф. Кортеж с папой римским проследовал по городским улицам к мечети имама Али, неподалеку от которой аятолла десятилетиями снимает дом. Возле жилища аятоллы понтифика приветствовали иракцы в традиционных одеяниях. В знак мира в небо выпустили белых голубей.

Встреча Франциска и Али ас-Систани прошла за закрытыми дверьми.

По данным AP, этой исторической встрече предшествовали месяцы согласований между Ватиканом и представителями аятоллы.

"Мы горды тем, что демонстрирует этот визит, и благодарим тех, кто сделал его возможным", - заявил представитель шиитского духовенства.

Западные СМИ напоминают, что до этого Франциск уже встречался с духовными лидерами мусульман-суннитов - в Бангладеш, Марокко, Турции и ОАЭ. В 2019 году в Абу-Даби понтифик общался с шейхом Ахмедом ат-Тайебом - имамом Мечети Аль-Азхар в Каире и ключевой фигурой для суннитов. По итогам встречи папа римский и шейх подписали документ с призывом развивать диалог христиан и мусульман.

Папа Франциск прибыл в Багдад в пятницу. Это первый визит в Ирак главы Римско-католической церкви и первая поездка понтифика за рубеж с начала пандемии коронавируса COVID-19. Папа римский настоял на визите, несмотря на ситуацию с COVID-19 в Ираке.

В Ираке жили почти 1,5 млн христиан до вторжения США и их союзников в 2003 году. По оценкам христианских лидеров, в Ираке осталось менее 250 тыс. христиан, при этом большинство из них - не менее 200 тыс. - проживают на Ниневийской равнине и в Иракском Курдистане на севере страны.

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Тэги: ИРАК, ПОНТИФИК, АЯТОЛЛА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]