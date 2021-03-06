У президента Армении есть еще три дня, чтобы обратиться в КС по поводу ходатайства об увольнении начальника Главного штаба

Президент Армении Армен Саркисян может до 9 марта обратиться в Конституционный суд республики по вопросу ходатайства премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении Оника Гаспаряна от должности начальника Главного штаба вооруженных сил страны, считает глава Палаты адвокатов Армении.
"Согласно Конституции, закону "О воинской службе и статусе военнослужащего" от 15 ноября 2017 года президент Армении может до 9 марта обратиться в КС для признания антиконституционным проекта указа об освобождении от должности начальника ГШ ВС", - сказал председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян журналистам на митинге сторонников Оника Гаспаряна у здания Минобороны.
По его словам, в первый раз, возвращая премьеру его ходатайство об увольнении Гаспаряна, президент заявил, что проект указа был изучен юристами и экспертами, в результате чего было принято решение, что он противоречит Конституции.
"Не понятно, почему президент изменил свою позицию после встречи с премьер-министром, почему он не обратился в Конституционный суд", - отметил глава Палаты адвокатов Армении.
Он сообщил, что участники митинга сторонников Гаспаряна сейчас направляются к резиденции президента с требованием выполнить конституционный долг и обратиться в КС для решения проблемы правовым путем.
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