В Кремле назвали ошибочными утверждения о возможности нового повышения пенсионного возраста в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о возможности нового повышения пенсионного возраста в России после думских выборов 2021 года.
"Это - ошибочное утверждение", - сказал он "Интерфаксу", комментируя соответствующее заявление парламентария.
В появившемся в СМИ интервью Рашкин утверждал, что предложение о дальнейшем повышении пенсионного возраста будет выдвинуто в 2022 году. По его словам, это будет сделано из-за того, что предыдущее повышение не смогло помочь в устранении дефицита бюджета Пенсионного фонда России.
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