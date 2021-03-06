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СНГ 06.03.2021 16:04

В Кремле назвали ошибочными утверждения о возможности нового повышения пенсионного возраста в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о возможности нового повышения пенсионного возраста в России после думских выборов 2021 года.

"Это - ошибочное утверждение", - сказал он "Интерфаксу", комментируя соответствующее заявление парламентария.

В появившемся в СМИ интервью Рашкин утверждал, что предложение о дальнейшем повышении пенсионного возраста будет выдвинуто в 2022 году. По его словам, это будет сделано из-за того, что предыдущее повышение не смогло помочь в устранении дефицита бюджета Пенсионного фонда России.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПЕНСИЯ, ВОЗРАСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]