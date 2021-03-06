В оппозиции Армении настаивают на отставке Пашиняна как условии проведения внеочередных парламентских выборов

Оппозиция Армении по-прежнему считает невозможным проведение внеочередных парламентских выборов без отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
"Мы не отказываемся от нашей повестки - отставка Пашиняна, формирование временного правительства, организация внеочередных выборов", - сказал председатель оппозиционной партии "Отечество" Артур Ванецян журналистам на проспекте Баграмяна в Ереване, где в субботу начинается митинг оппозиции.
По его словам, только народ решит, кто будет следующим руководителем страны, "но выборы не может организовать Пашинян".
"Своими действиями за последний период он показал, что не в состоянии быть премьер-министром, более того, не в состоянии организовать справедливые выборы. Если выборы пройдут в условиях его правления, они не смогут пользоваться доверием большинства", - заявил Ванецян.
Оппозиция и раньше заявляла, что не согласится на проведение внеочередных парламентских выборов без отставки Пашиняна.
"Выступая за проведение внеочередных выборов, мы не согласны на их проведение в условиях нахождения Пашиняна у власти", - сказал 3 марта кандидат оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян журналистам.
По его словам, Пашинян должен уйти в отставку, должно быть сформировано временное правительство, после чего в течение года могут быть назначены внеочередные выборы в парламент.
4 марта состоялась встреча Пашиняна с руководителям оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном. Однако на ней не удалось достичь согласия по вопросу проведения в стране внеочередных парламентских выборов.
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