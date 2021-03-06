Протестующие в Мьянме перекрывают дороги в Янгоне и других городах страны

Демонстранты, выступающие против военного переворота в Мьянме 1 февраля, в субботу пытались блокировать важнейшие дороги в различных городах страны, в том числе в самом крупном - Янгоне, сообщило агентство Dpa.
"Чтобы быть в безопасности во время протестов, мы в целях самообороны построили большие труднопреодолимые баррикады на главной дороге", - заявил Dpa один из протестующих в Янгоне.
Активисты перекрывали дороги при помощи мешков с песком. Однако затем в ситуацию в Янгоне вмешались силы полиции, применив против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.
Информации о новых жертвах пока не поступало. Между тем, участники протестов призывали к продолжению оппозиционных акций.
В Мьянме с 1 февраля, когда в стране произошел военный переворот, продолжаются протесты. В результате переворота главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.
Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.
Протестующие требуют отпустить на свободу Аун Сан Су Чжи и уважать результаты выборов 2020 года.
По данным ООН, в ходе беспорядков в стране погибли более 50 человек.
События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.
США объявили о санкциях против главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, его заместителя Со Вина и еще восьми бывших и нынешних военных чинов. Позднее Вашингтон ввел также санкции в отношении министерства обороны, министерства внутренних дел Мьянмы и двух коммерческих организаций, принадлежащих и управляемых Минобороны Мьянмы.
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