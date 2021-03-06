Грузия модернизировала штурмовик Су-25

Первый модернизированный в Грузии штурмовик Су-25, также известный как "Грач", в субботу успешно выполнил испытательный полет.
Работа по модернизации самолета проводилась в сотрудничестве АО "ТАМ" ("Тбилавиастрой") и государственного военного научно-технического центра "Дельта".
Как говорится в сообщении Минобороны Грузии, под надзором которого осуществлялся данный проект, модификация самолета Су-25 имеет двойное назначение, что дает возможность выполнять как боевые, так и учебные полеты.
"Испытательные полеты на каждом последующем самолете будут проводиться поэтапно, согласно определенному договором графику", - отмечается в пресс-релизе.
Проект обновления авиационного парка Сил обороны, начало которому было положено соглашением, подписанным в июле 2020 года между министерством обороны Грузии и АО "ТАМ", предусматривает модернизацию к концу 2022 года всех самолетов Су-25, находящихся на балансе оборонного ведомства.
АО "ТАМ" ("Тбилавиастрой", ранее - Тбилисский авиационный завод им. Димитрова) начал выпускать штурмовики Су-25 с 1979 года, являясь единственным производителем боевой модификации этого самолета. За это время на предприятии были изготовлены более 1000 машин.
После распада СССР в "Тбилавиастрое" собирали модернизированные при помощи Израиля Су-25 КМ "Скорпион", детали к которым поступали из России, но после августовской войны 2008 года это стало невозможным.
В настоящее время на предприятии, входящем в систему министерства обороны Грузии, осуществляют в основном ремонт военных самолетов и другой авиационной техники, а также собирают беспилотные летательные аппараты. На его базе совместно с центром "Дельта" было освоено производство бронетранспортеров "Дидгори" и "Лазика", другой военной продукции.
АО "Тбилавиастрой" было учреждено в марте 2002 года на базе Тбилисского авиационного завода, созданного в декабре 1941 года после эвакуации в Грузию авиазаводов из Таганрога и Севастополя.
Разработанный в СССР штурмовик Су-25 предназначен для поддержки сухопутных сил непосредственно над полем боя при прямой видимости цели. В его задачи входит уничтожение малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.
Серийно самолёты этого типа выпускались на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 тыс. 320 экземпляров Су-25.
Вооруженные силы России получают модернизированную версию Су-25. В 2018 году источник "Интерфакса" сообщил, что весь парк штурмовой авиации ВКС РФ планируется модернизировать до верссии Су-25СМ3.
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