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Регион 06.03.2021 18:06

Оппозиция Армении провела митинг в Ереване, в воскресенье планирует обсудить с президентом Саркисяном вопрос об отставке главы Генштаба

В армянской оппозиции заявляют, что президент Армении Армен Саркисян в воскресенье намерен встретиться с представителями оппозиционного "Движения спасения родины" по вопросу ходатайства премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

"Только что мы получили сообщение, что президент попросил на завтра встречи с нашими представителями", - сказал на митинге оппозиции член партии "Дашнакцутюн", координатор "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян.

По его словам, президент должен "незамедлительно обратиться в Конституционный суд, чтобы признать антиконституционной (возможность) увольнения Гаспаряна".

"Если в понедельник Пашинян вновь попытается предпринять незаконные действия, то во вторник в 17:00 мы вновь соберемся здесь. От решений в понедельник зависят наши дальнейшие действия. Призываем Оника Гаспаряна не поддаваться никаким давлениям", - отметил Сагателян.

Митинг оппозиции в субботу завершен, демонстранты сейчас проводят шествие по центру Еревана.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении был подписан по предложению Пашиняна.

25 февраля Пашинян направил ходатайство президенту Армении об освобождении с должности начальника ГШ ВС, однако Саркисян не подписал соответствующий указ, вернув его обратно в правительство.

28 февраля администрация президента Армении повторно получила от премьера ходатайство об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС. 2 марта Саркисян принял решение не подписывать и второе ходатайство. В пресс-службе президента сообщили, что Саркисян обратился в Конституционный суд, но не по вопросу антиконституционности указа, а по решению соответствия Конституции закона о статусе военнослужащего.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОППОЗИЦИЯ


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