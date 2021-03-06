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СНГ 06.03.2021 22:01

Россия в 2021 году проведет десять пусков спутников компании OneWeb - Роскосмос

"Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с космическими аппаратами (КА) британской компании OneWeb, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"2021 - запуск МЛМ (многофукциональный лабораторный модуль - ИФ) и Узлового модуля к МКС, запуск Луны-25 с европейским Пилот-Д, пуск 2 РН (ракет-носителей - ИФ) Ангара, пуск Союза с космическими туристами, около 10 пусков OneWeb каждый с 36 КА (и это не считая федеральных и других коммерческих пусков, а также пусков по пилотируемой программе)", - сообщил Рогозин в своем канале в Telegram.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками компании OneWeb запланирован на 25 марта.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во Французской Гвиане. Как сообщалось, стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

Первый пуск с шестью спутниками состоялся весной 2019 года с космодрома Куру, в марте 2020 года с Байконура стартовала ракета "Союз", которая вывела на орбиту третью (и последнюю на данный момент) партию из 34 аппаратов.

После третьего пуска OneWeb объявила о банкротстве и начала поиск новых инвесторов.

Как поясняла сама компания, ей пришлось заняться вопросами продажи своего бизнеса в рамках процедуры банкротства. По словам ее представителей, "хотя компания была близка к получению финансирования" в результате переговоров с инвесторами, процесс не продвигается из-за турбулентности рынка, связанной с пандемией COVID-19.

По данным западных СМИ, ряд китайских компаний уже предложил финансовую поддержку компании OneWeb.

На данный момент компания уже вывела на орбиту 110 спутников, обеспечив глобальное интернет-покрытие. Строительство более половины из ее 44 наземных станций уже завершено, либо находится в стадии завершения.

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Тэги: РОССИЯ, ONEWEB, ПУСКИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]