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06.03.2021 23:01

S&P подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне ВВВ-/А-3, прогноз "стабильный"

Рейтинговое агентство Standard & Poors подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне ВВВ-/А-3, прогноз изменения кредитный рейтингов "стабильный", говорится в сообщении агентства.

"Кроме того, мы подтвердили рейтинг Казахстана по национальной школе kzAAA, оценка риска перевода и конвертации валюты остается на уровне ВВВ", - говорится в сообщении.

Прогноз по суверенным рейтингам Казахстана "стабильный" отражает ожидания аналитиков агентства, что "в ближайшие два года фискальные и внешнеэкономические показатели Казахстана останутся сильными". "Мы также ожидаем продолжение принятого политического курса", - отмечается в сообщении.

По оценке S&P , рейтинги Казахстана поддерживаются сильными бюджетными показателями, "обусловленными, главным образом, прошлыми профицитами бюджета в период высоких цен на сырьевые товары, завершившийся в конце 2014 года".

"Несмотря на увеличение расходов бюджета в последние два года, мы ожидаем, что правительство Казахстана продолжит придерживаться взвешенного подхода в рамках проводимой бюджетной политики", - отмечается в сообщении.

По прогнозам аналитиков S&P , правительство Казахстана "останется нетто-кредитором, и объем внешних кредитных активов будет превышать внешний долг до конца 2024 года".

"Негативное влияние на рейтинг Казахстана оказывает потенциально низкая предсказуемость будущих политических решений, вследствие высокой централизации политических процессов и неопределенного механизма передачи власти. Мы отмечаем сохранение проблем, снижающих доверие к денежно-кредитной политике, таких как ограниченная независимость центрального банка и слабость банковской системы страны", - признают аналитики S&P.

По их оценке, банковский сектор Казахстана остается небольшим по сравнению с размером экономики страны, а практика корпоративного управления "расценивается как слабая".

"Кроме того, экономика Казахстана по-прежнему зависит от нефтегазового сектора, а уровень благосостояния, измеряемый показателем ВВП на душу населения, оценивается как умеренный", - заключают аналитики S&P.

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Тэги: КАЗАХСТАН, S&P, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]