Рейтинговое агентство Standard & Poors подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне ВВВ-/А-3, прогноз изменения кредитный рейтингов "стабильный", говорится в сообщении агентства.
"Кроме того, мы подтвердили рейтинг Казахстана по национальной школе kzAAA, оценка риска перевода и конвертации валюты остается на уровне ВВВ", - говорится в сообщении.
Прогноз по суверенным рейтингам Казахстана "стабильный" отражает ожидания аналитиков агентства, что "в ближайшие два года фискальные и внешнеэкономические показатели Казахстана останутся сильными". "Мы также ожидаем продолжение принятого политического курса", - отмечается в сообщении.
По оценке S&P , рейтинги Казахстана поддерживаются сильными бюджетными показателями, "обусловленными, главным образом, прошлыми профицитами бюджета в период высоких цен на сырьевые товары, завершившийся в конце 2014 года".
"Несмотря на увеличение расходов бюджета в последние два года, мы ожидаем, что правительство Казахстана продолжит придерживаться взвешенного подхода в рамках проводимой бюджетной политики", - отмечается в сообщении.
По прогнозам аналитиков S&P , правительство Казахстана "останется нетто-кредитором, и объем внешних кредитных активов будет превышать внешний долг до конца 2024 года".
"Негативное влияние на рейтинг Казахстана оказывает потенциально низкая предсказуемость будущих политических решений, вследствие высокой централизации политических процессов и неопределенного механизма передачи власти. Мы отмечаем сохранение проблем, снижающих доверие к денежно-кредитной политике, таких как ограниченная независимость центрального банка и слабость банковской системы страны", - признают аналитики S&P.
По их оценке, банковский сектор Казахстана остается небольшим по сравнению с размером экономики страны, а практика корпоративного управления "расценивается как слабая".
"Кроме того, экономика Казахстана по-прежнему зависит от нефтегазового сектора, а уровень благосостояния, измеряемый показателем ВВП на душу населения, оценивается как умеренный", - заключают аналитики S&P.
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