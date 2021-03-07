Рост в китайско-американской торговле в 2021 году превысил 80%

Товарооборот в китайско-американской торговле за первые два месяца 2021 года вырос на 81,3% в годовом исчислении, достигнув $109,79 млрд, сообщило в воскресенье Главное таможенное управление КНР.
По китайской таможенной статистике, страна импортировал из США за два месяца года товаров на сумму $29,26 млрд - на 66,4% больше показателя того же периода прошлого года. Экспорт Китая в США увеличился за тот же период на 87,3% до $80,53 млрд.
В 2020 году товарооборот в китайско-американской торговле составил $586,72 млрд.
Президент Азербайджана утвердил правила составления госпрограмм
Азербайджан и Евросовет обсудили новый план сотрудничества на 2022-2025гг
Президент Азербайджана рассказал об освобожденных в ходе войны в Карабахе землях
S&P подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне ВВВ-/А-3, прогноз "стабильный"
Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские морские порты - Минтранс РФ
Бензин в США к лету может подорожать до максимума с 2014 г из-за решений ОПЕК+ - прогноз
В Азербайджане зафиксирован небольшой спад случаев заражений COVID-19
Жесткие ограничения начали действовать в Эстонии из-за коронавируса
Автобус с гражданами Украины упал с моста в Польше, шесть человек погибли, более 30 ранены
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Новое яркое мобильное приложение от Yelo Bank
Впервые в Азербайджане создается сайт-словарь языка жестов при поддержке
В Баку состоялась презентация «Татарского книжного издательства»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам