Рост в китайско-американской торговле в 2021 году превысил 80%

Товарооборот в китайско-американской торговле за первые два месяца 2021 года вырос на 81,3% в годовом исчислении, достигнув $109,79 млрд, сообщило в воскресенье Главное таможенное управление КНР.

По китайской таможенной статистике, страна импортировал из США за два месяца года товаров на сумму $29,26 млрд - на 66,4% больше показателя того же периода прошлого года. Экспорт Китая в США увеличился за тот же период на 87,3% до $80,53 млрд.

В 2020 году товарооборот в китайско-американской торговле составил $586,72 млрд.