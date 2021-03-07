Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0327 RUR   0.0228 GBR   2.3622 TRY   0.2261

Цена на нефть

04.03 $/bbl   WTI 63.83 2.55 Brent 66.74 2.67

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.03.2021 10:01

Рост в китайско-американской торговле в 2021 году превысил 80%

Товарооборот в китайско-американской торговле за первые два месяца 2021 года вырос на 81,3% в годовом исчислении, достигнув $109,79 млрд, сообщило в воскресенье Главное таможенное управление КНР.

По китайской таможенной статистике, страна импортировал из США за два месяца года товаров на сумму $29,26 млрд - на 66,4% больше показателя того же периода прошлого года. Экспорт Китая в США увеличился за тот же период на 87,3% до $80,53 млрд.

В 2020 году товарооборот в китайско-американской торговле составил $586,72 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, РОСТ


Похожие новости


Девять из десяти американцев считают Китай соперником или врагом США - опрос Хакеры из Китая использовали уязвимости в Exchange Server для получения данных американских компаний и ведомств - Microsoft Трамп распорядился снизить закупки китайских товаров - чиновник американской администрации Госдеп вводит визовые ограничения для руководителей ряда госкомпаний и представителей компартии КНР МИД КНР назвал безосновательной ложью заявления замсоветника президента США по нацбезопасности о происхождении коронавируса Пекин выступил против политизации Вашингтоном торговых вопросов между двумя странами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]