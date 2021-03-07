Доказательств того, что одна доза вакцин дает гарантии долгосрочного иммунитета от COVID-19, нет - американские ученые

Американские ученые скептически относятся к одноразовому режиму вакцинации препаратами Pfizer Inc и Moderna Inc от коронавируса в связи отсутствием доказательств, что такая практика обеспечивает долгосрочную защиту, сообщает The Wall Street Journal.
"Очень важно, чтобы эти вакцины использовались в соответствии с разрешением FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - ИФ) для предотвращения COVID-19 и связанных с ним случаев заражения и смертей", - сказал директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA Питер Маркс.
Он отметил: "Вы летели бы вслепую, если бы использовали только одну дозу". "Если вы собираетесь делать что-то еще, кроме как следовать исследованиям, проведенным FDA, покажите мне, что эффект от одной дозы долговечен ", - сказал директор центра
FDA в конце прошлого года одобрило режим вакцинации Мoderna Inc. и Pfizer из двух доз. Однако в связи с дефицитом препаратов некоторые ученые и законодатели призывают перейти на режим одной дозы для всех вакцин, ссылаясь на предварительные исследования, показывающие, что она может быть достаточно эффективной. Они утверждают, что переход на вакцинацию одной дозой позволит США ускорить темпы иммунизации.
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