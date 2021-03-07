Внешняя торговля Китая за январь-февраль текущего года выросла на 41,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года

За первые два месяца 2021 года внешнеторговый оборот Китая увеличился в годовом исчислении на 41,2% и достиг $834,4 млрд, сообщило в воскресенье Главное таможенное управление КНР.

Экспорт Китая вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 60,6% до $468 млрд, импорт - на 22,2% до $365,6 млрд. Положительное сальдо составило 103,2 млрд, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.

В феврале 2021 года товарооборот внешней торговли Китая составил $371,83 млрд, увеличившись по сравнению с февралем прошлого года на 67%.

При этом экспорт вырос на 154,9%, достигнув $204,85 млрд, импорт - на 17,3% до $166,98 млрд.