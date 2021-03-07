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Макроэкономика 07.03.2021 13:01

Внешняя торговля Китая за январь-февраль текущего года выросла на 41,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года

За первые два месяца 2021 года внешнеторговый оборот Китая увеличился в годовом исчислении на 41,2% и достиг $834,4 млрд, сообщило в воскресенье Главное таможенное управление КНР.

Экспорт Китая вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 60,6% до $468 млрд, импорт - на 22,2% до $365,6 млрд. Положительное сальдо составило 103,2 млрд, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.

В феврале 2021 года товарооборот внешней торговли Китая составил $371,83 млрд, увеличившись по сравнению с февралем прошлого года на 67%.

При этом экспорт вырос на 154,9%, достигнув $204,85 млрд, импорт - на 17,3% до $166,98 млрд.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ВНЕШТОРГ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]