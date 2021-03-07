Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0327 RUR   0.0228 GBR   2.3622 TRY   0.2261

Цена на нефть

04.03 $/bbl   WTI 63.83 2.55 Brent 66.74 2.67

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.03.2021 14:02

Китай не допустит вмешательства США в свои внутренние дела - глава МИД КНР

Китай считает, что вмешательство США в его внутренние дела недопустимо, такая политика противоречит основным нормам международных отношений, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках сессии ВСНП.

"Когда речь идет о китайско-американских отношениях, прежде всего, мы должны придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела других стран, который является четким положением устава ООН и основной нормой международных отношений", - подчеркнул он.

Министр отметил: "В течение длительного времени Соединенные Штаты часто беспричинно вмешивались во внутренние дела других стран под знаменем так называемой демократии и прав человека, создавая массу мировых проблем и даже превращаясь в первопричину нестабильности и войн".

Ван И сказал, что между США и Китаем как у двух стран с разными социальными системами, "неизбежно существуют различия и противоречия". Главное, по его словам, "эффективно контролировать их посредством честного общения, предотвращать стратегические просчеты и избегать конфликтов".

Китай и США - две ведущие экономики мира, конкуренция между ними естественна, но это не должно становиться преградой для развития сотрудничества на основе справедливости и наличия общих интересов.

"Мы готовы открыто изучать и углублять сотрудничество с Соединенными Штатами, включая борьбу с эпидемией, восстановление экономики, изменение климата и так далее. Мы надеемся, что Соединенные Штаты и Китай будут двигаться навстречу друг другу, как можно скорее снимут необоснованные ограничения, наложенные на китайско-американское сотрудничество, и не будут искусственно создавать новые препятствия", - подчеркнул глава МИД КНР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, МИД, США, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


МИД КНР назвал безосновательной ложью заявления замсоветника президента США по нацбезопасности о происхождении коронавируса Пекин выступил против политизации Вашингтоном торговых вопросов между двумя странами В Пекине обвинили США в распространении "политического вируса" в виде нападок на Китай Китай поддерживает ВОЗ, считает нападки на организацию безосновательными - МИД МИД Азербайджана в связи с коронавирусом призвал к осторожности граждан, собирающихся посетить Китай Глава МИД Азербайджана и новый посол Китая в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]