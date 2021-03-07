Китай не допустит вмешательства США в свои внутренние дела - глава МИД КНР

Китай считает, что вмешательство США в его внутренние дела недопустимо, такая политика противоречит основным нормам международных отношений, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках сессии ВСНП.
"Когда речь идет о китайско-американских отношениях, прежде всего, мы должны придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела других стран, который является четким положением устава ООН и основной нормой международных отношений", - подчеркнул он.
Министр отметил: "В течение длительного времени Соединенные Штаты часто беспричинно вмешивались во внутренние дела других стран под знаменем так называемой демократии и прав человека, создавая массу мировых проблем и даже превращаясь в первопричину нестабильности и войн".
Ван И сказал, что между США и Китаем как у двух стран с разными социальными системами, "неизбежно существуют различия и противоречия". Главное, по его словам, "эффективно контролировать их посредством честного общения, предотвращать стратегические просчеты и избегать конфликтов".
Китай и США - две ведущие экономики мира, конкуренция между ними естественна, но это не должно становиться преградой для развития сотрудничества на основе справедливости и наличия общих интересов.
"Мы готовы открыто изучать и углублять сотрудничество с Соединенными Штатами, включая борьбу с эпидемией, восстановление экономики, изменение климата и так далее. Мы надеемся, что Соединенные Штаты и Китай будут двигаться навстречу друг другу, как можно скорее снимут необоснованные ограничения, наложенные на китайско-американское сотрудничество, и не будут искусственно создавать новые препятствия", - подчеркнул глава МИД КНР.
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