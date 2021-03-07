Китай готов к международному сотрудничеству по вакцинам от коронавируса и против политизации проблемы - глава МИД КНР

Китай выступает за равноправие в области распределения вакцин от коронавируса и готов оказывать помощь всем государствам, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
"Мы надеемся, что все страны, располагающие соответствующими возможностями, приложат усилия к тому, чтобы вакцины стали доступными для тех стран, которые в них нуждаются", - сказал дипломат на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
В первую очередь в помощи нуждаются развивающиеся страны, отметил Ван И.
Со своей стороны, Китай делает все возможное, чтобы оказывать помощь в вакцинации населения различных стран. По его словам, КНР бесплатно предоставила помощь 69 государствам мира, миротворческим силам ООН и готова обсуждать с Международным олимпийским комитетом предоставление препаратов для вакцинации спортсменов-участников Олимпиады.
Ван И отметил, что Пекин также готов обсуждать с другими странами вопросы взаимного признания вакцинации.
Он подчеркнул, что Китай решительно выступает против политизации проблем с вакцинами и "вакцинной дипломатии".
Президент Азербайджана утвердил правила составления госпрограмм
Азербайджан и Евросовет обсудили новый план сотрудничества на 2022-2025гг
Президент Азербайджана рассказал об освобожденных в ходе войны в Карабахе землях
Внешняя торговля Китая за январь-февраль текущего года выросла на 41,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года
S&P подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне ВВВ-/А-3, прогноз "стабильный"
Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские морские порты - Минтранс РФ
Число заражений COVID-19 в мире превысило 116,5 млн, число жертв - 2,58 млн
В Азербайджане вновь зафиксирован рост случаев заражения COVID-19
В Азербайджане около 9 тыс. военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Новое яркое мобильное приложение от Yelo Bank
Впервые в Азербайджане создается сайт-словарь языка жестов при поддержке
В Баку состоялась презентация «Татарского книжного издательства»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам