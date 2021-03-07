Китай готов к международному сотрудничеству по вакцинам от коронавируса и против политизации проблемы - глава МИД КНР

Китай выступает за равноправие в области распределения вакцин от коронавируса и готов оказывать помощь всем государствам, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы надеемся, что все страны, располагающие соответствующими возможностями, приложат усилия к тому, чтобы вакцины стали доступными для тех стран, которые в них нуждаются", - сказал дипломат на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

В первую очередь в помощи нуждаются развивающиеся страны, отметил Ван И.

Со своей стороны, Китай делает все возможное, чтобы оказывать помощь в вакцинации населения различных стран. По его словам, КНР бесплатно предоставила помощь 69 государствам мира, миротворческим силам ООН и готова обсуждать с Международным олимпийским комитетом предоставление препаратов для вакцинации спортсменов-участников Олимпиады.

Ван И отметил, что Пекин также готов обсуждать с другими странами вопросы взаимного признания вакцинации.

Он подчеркнул, что Китай решительно выступает против политизации проблем с вакцинами и "вакцинной дипломатии".