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Здравоохранение 07.03.2021 13:33

В Азербайджане около 9 тыс. военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19

В Азербайджане около 9 тыс. военнослужащих прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«По состоянию на 7 марта около 9 тыс. военнослужащих вакцинированы от COVID-19», - отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января 2021 года.

Процесс вакцинации в стране проходит в рамках утвержденной Стратегии вакцинации на 2021-2022 годы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВС, ВАКЦИНАЦИЯ, COVID

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]