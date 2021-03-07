В Азербайджане около 9 тыс. военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19

В Азербайджане около 9 тыс. военнослужащих прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«По состоянию на 7 марта около 9 тыс. военнослужащих вакцинированы от COVID-19», - отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января 2021 года.

Процесс вакцинации в стране проходит в рамках утвержденной Стратегии вакцинации на 2021-2022 годы.

Б.Рустамбеков