Арабская коалиция против йеменских хуситов уничтожила 10 беспилотников противника

Силы руководимой Саудовской Аравией арабской коалиции в воскресенье перехватили и уничтожили 10 беспилотников йеменских хуситов, сообщили СМИ со ссылками на информацию коалиции.

По меньшей мере, пять из них были выпущенных в сторону Саудовской Аравии. В сообщениях не уточняется на какие районы королевства они были нацелены, однако говорится, что это были гражданские объекты.

В субботу коалиция заявила, что в течение 24 часов перехватила семь дронов, запущенных в направлении Хамис-Мушаита, и один в направлении Джизана на юге Саудовской Аравии.