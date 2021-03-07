В Азербайджане вновь зафиксирован рост случаев заражения COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 403 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 236,365 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 353 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 241.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 229,718 тыс. человек (+127 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс.809 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 169 тестов (накануне 9 436 тестов) на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 653,375 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков