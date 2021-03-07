Число заражений COVID-19 в мире превысило 116,5 млн, число жертв - 2,58 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на полдень воскресенья составило 116 млн 574 тыс. 933, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 589 тыс. 283, выздоровели более 91 млн человек.
В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 28 млн 952 тыс. 953 инфицированных COVID-19, зафиксировано 524 тыс. 362 летальных исхода, излечились около 20 млн человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 210 тыс. 799, число скончавшихся - 157 тыс. 756, поправились около 11 млн человек.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 938 тыс. 836 заболевших, из них умерли 264 тыс. 325 человек, вылечились более 9,6 млн.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на полдень воскресенья 333,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 616 человек, Индии - 114, Бразилии - 1 тыс. 238.
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