Арабская коалиция нанесла авиаудары по объектам йеменских хуситов

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция объявила, что нанесла авиаудары по военным объектам хуситов в Сане и ряде других провинций, сообщил телеканал Al Arabiya.

В заявлении коалиции говорится, что эта операция "соответствует международному праву".

Ранее сообщалось, что силы арабской коалиции в воскресенье перехватили и уничтожили 10 беспилотников йеменских хуситов. По меньшей мере пять из них были выпущенных в сторону Саудовской Аравии. В сообщениях не уточняется, на какие районы королевства они были нацелены, однако говорится, что это были гражданские объекты.

В субботу коалиция заявила, что в течение 24 часов перехватила семь дронов, запущенных в направлении Хамис-Мушаита, и один в направлении Джизана на юге Саудовской Аравии.