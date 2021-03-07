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Дальнее зарубежье 07.03.2021 20:13

Арабская коалиция нанесла авиаудары по объектам йеменских хуситов

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция объявила, что нанесла авиаудары по военным объектам хуситов в Сане и ряде других провинций, сообщил телеканал Al Arabiya.

В заявлении коалиции говорится, что эта операция "соответствует международному праву".

Ранее сообщалось, что силы арабской коалиции в воскресенье перехватили и уничтожили 10 беспилотников йеменских хуситов. По меньшей мере пять из них были выпущенных в сторону Саудовской Аравии. В сообщениях не уточняется, на какие районы королевства они были нацелены, однако говорится, что это были гражданские объекты.

В субботу коалиция заявила, что в течение 24 часов перехватила семь дронов, запущенных в направлении Хамис-Мушаита, и один в направлении Джизана на юге Саудовской Аравии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЙЕМЕН, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]