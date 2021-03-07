SpaceX готовится запустить на орбиту новую партию спутников Starlink

Американская компания SpaceX планирует 10 марта по бакинскому времени запустить на орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.
Запуск планируется осуществить с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) 9 марта в 21:55 по времени Восточного побережья США (10 марта в 06:55 по Баку).
Это будет уже 21-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1203 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 марта.
В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
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