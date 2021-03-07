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Дальнее зарубежье 07.03.2021 23:44

Погиб французский миллиардер Оливье Дассо

Миллиардер и политик Оливье Дассо погиб в воскресенье в результате авиакатастрофы, сообщают парижские СМИ.

Частный вертолёт, на борту которого находился 69-летний Дассо, потерпел крушение в департаменте Кальвадос. Пилот также погиб.

Оливье Дассо - старший сын скончавшегося несколько лет назад бизнесмена Сержа Дассо.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в твиттере выразил соболезнования в связи с гибелью Дассо.

"Оливье Дассо любил Францию. Он был промышленником, депутатом, офицером запаса ВВС... Его смерть - большая утрата", - отметил глава государства.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИЛЛИАРДЕР, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]