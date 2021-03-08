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Здравоохранение 08.03.2021 09:10

РФ не занимается критикой западных вакцин от COVID-19 - Песков

Российские спецслужбы не имеют отношения к появлению в некоторых СМИ публикаций с критикой западных вакцин от COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это нонсенс. Российские спецслужбы не имеют отношения к критике вакцин", - заявил он газете The Wall Street Journal.

"Если бы мы рассматривали каждую публикацию с критикой "Спутника V" как результат работы американских спецслужб, то сошли бы с ума: ведь такие публикации во всех англо-саксонских СМИ мы наблюдаем каждый день, каждый час", - добавил Песков.

В статье газеты утверждается, что сотрудник Госдепа США, работающий в структуре, которая отслеживает попытки дезинформации, сообщил об обнаружении нескольких вызвавших подозрения у Вашингтона публикаций с критикой вакцин западных стран. По словам сотрудника Госдепа, за этими публикациями якобы стоят спецслужбы РФ. Речь идёт о рассчитанных на иностранных читателей порталах. Их посещаемость - незначительная, констатирует издание.

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Тэги: РОССИЯ, США, ВАКЦИНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]