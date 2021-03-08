В РФ более 10,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 379 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 10 тыс. 253 случая, умерли за сутки 379 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 10 тыс. 253 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 269 (12,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки было подтверждено 379 летальных исходов от коронавируса, 10 тыс. 322 человек выписаны из больниц по выздоровлению.

В Москве в понедельник, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 421 новых случаев COVID-19 за сутки, 53 пациента скончались, 1 тыс. 037 выздоровели.

Несмотря на общее снижение числа заражений коронавирусом, Москва по-прежнему лидирует среди всех регионов по количеству выявляемых за сутки случаев.

Наименьший суточный прирост зафиксирован в Сахалинской области - пять, в Магаданской области и Туве - по четыре случая. В Ненецком и Чукотском АО за минувшие сутки не зафиксировано случаев заражения.

С начала распространения коронавируса в России, со 2 марта 2020 года, нарастающим итогом в России зарегистрировано 4 млн. 333 тыс. 029 случаев коронавирусной инфекции, 89 тыс. 473 умерших и 3 млн. 922 тыс. 246 выписанных.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ

По информации оперативного штаба, еще 956 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 746 - в Московской области, 382 - в Нижегородской области, 268 - в Ростовской области, 266 - в Воронежской области, 263 - в Самарской области, 207 - в Иркутской области, 179 - в Саратовской области, 176 - в Свердловской области, 156 - в Пермском крае, 153 - в Челябинской области, 148 - в Волгоградской области, 144 - в Красноярском крае, 137 - в Краснодарском крае, по 133 новых диагноза в Башкирии, Ленинградской области. 132 - в Тверской области, 130 - в Пензенской области, 124 - в Вологодской области, 123 - в Алтайском крае, 119 - в Кировской области, 118 - в Архангельской области, по 117 новых диагнозов в Курской области, Ярославской области. 109 - в Тульской области, 107 - в Тамбовской области, 105 - в Карелии, 103 - в Ульяновской области, 102 - в Бурятии, по 100 новых пациентов в Липецкой области, Новосибирской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, 43 пациента скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 29 - в Московской области, 14 - в Краснодарском крае, 13 - в Воронежской области, 12 - в Красноярском крае, 11 - в Нижегородской области, 10 - в Свердловской области, по девять - в Тульской области, Пермском крае. По восемь умерших в Ленинградской области, Ульяновской области. По семь летальных случаев в Волгоградской области, Ростовской области, Иркутской области. По шесть умерших в Чувашии, Саратовской области, Новосибирской области, Смоленской области. По пять умерших в Крыму, Удмуртии, Владимирской области, Архангельской области, Челябинской области, Ставропольском крае. По четыре летальных исхода в Башкирии, Татарстане, Оренбургской области, Омской области, Тверской области, Вологодской области. По три летальных исхода в Псковской области, Ивановской области, Курской области, Мурманской области, Камчатском крае, Забайкальском крае, Севастополе. По два летальных исхода в Карелии, Мордовии, Республике Алтай, Хакасии, Якутии, Самарской области, Кемеровской области, Амурской области, Белгородской области, Липецкой области, Орловской области, Рязанской области, Тамбовской области, Ярославской области, Астраханской области, Хабаровском крае, Приморском крае.

По одному летальному случаю в Коми, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Кировской области.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в понедельник, в России нарастающим итогом проведено более 113,5 млн. тестов на COVID-19, из них 281 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 520 тыс. 783 человек.