Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0327 RUR   0.0228 GBR   2.3622 TRY   0.2261

Цена на нефть

04.03 $/bbl   WTI 63.83 2.55 Brent 66.74 2.67

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 08.03.2021 17:55

В странах Балтии за сутки зафиксировано более 1,5 тыс. случаев Covid-19

В Эстонии рост заболеваемости коронавирусом снизился и составил 1 181 случай за сутки, в Литве 213 подтверждённых случаев, в Латвии - 194.

Всего в странах Балтии за прошедшие сутки зафиксировано 1 588 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 1321 случае заболевания COVID-19.

За сутки в Эстонии скончались 14 человек.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 76 183 случая заболевания Covid-19, скончались 667 человек.

По подсчетам портала телерадиовещания ERR, первая неделя марта стала рекордной по числу новых случаев заражения COVID-19, и этот антирекорд обновляется уже четыре недели подряд.

С 1 по 7 марта в Эстонии было подтверждено 9 427 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный недельный показатель с начала эпидемии и примерно в пять раз больше, чем за три месяца первой волны коронавируса с марта по май 2020 года.

С 8 по 14 февраля было зарегистрировано 4 500 новых случаев, в следующую неделю - 5 163, а в позапрошлую неделю - 7 989.

С 6 марта вступили в силу новые ограничения на работу предприятий розничной торговли и общественного питания, кружков и занятий спортом, а также учебных заведений. Эти меры будут действовать до 28 марта. С их помощью правительство рассчитывает снизить показатели заболеваемости, не исключая дальнейшего ужесточения ограничений.

В Литве за сутки скончались восемь заболевших, сообщает портал delfi.lt со ссылкой на Департамент статистики. С начала пандемии в республике зафиксировано 202 430 случая COVID-19, скончались 3 336 человек. Карантин в Литве продлен до конца марта, ограничения на передвижения между муниципалитетами продлены до 15 марта.

В Латвии за сутки от COVID-19 умерли четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

С начала пандемии в Латвии коронавирус выявлен у 90 525 человек, умерли 1 699.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЛТИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


В странах Балтии число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 выросло за две недели почти в четыре раза В Эстонии и Литве фиксируют существенный суточный прирост числа заболевших COVID-19: 61 и 99 новых случаев, соответственно

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]