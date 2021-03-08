В странах Балтии за сутки зафиксировано более 1,5 тыс. случаев Covid-19

В Эстонии рост заболеваемости коронавирусом снизился и составил 1 181 случай за сутки, в Литве 213 подтверждённых случаев, в Латвии - 194.
Всего в странах Балтии за прошедшие сутки зафиксировано 1 588 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 1321 случае заболевания COVID-19.
За сутки в Эстонии скончались 14 человек.
С начала пандемии в Эстонии выявлено 76 183 случая заболевания Covid-19, скончались 667 человек.
По подсчетам портала телерадиовещания ERR, первая неделя марта стала рекордной по числу новых случаев заражения COVID-19, и этот антирекорд обновляется уже четыре недели подряд.
С 1 по 7 марта в Эстонии было подтверждено 9 427 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный недельный показатель с начала эпидемии и примерно в пять раз больше, чем за три месяца первой волны коронавируса с марта по май 2020 года.
С 8 по 14 февраля было зарегистрировано 4 500 новых случаев, в следующую неделю - 5 163, а в позапрошлую неделю - 7 989.
С 6 марта вступили в силу новые ограничения на работу предприятий розничной торговли и общественного питания, кружков и занятий спортом, а также учебных заведений. Эти меры будут действовать до 28 марта. С их помощью правительство рассчитывает снизить показатели заболеваемости, не исключая дальнейшего ужесточения ограничений.
В Литве за сутки скончались восемь заболевших, сообщает портал delfi.lt со ссылкой на Департамент статистики. С начала пандемии в республике зафиксировано 202 430 случая COVID-19, скончались 3 336 человек. Карантин в Литве продлен до конца марта, ограничения на передвижения между муниципалитетами продлены до 15 марта.
В Латвии за сутки от COVID-19 умерли четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
С начала пандемии в Латвии коронавирус выявлен у 90 525 человек, умерли 1 699.
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