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Здравоохранение 08.03.2021 19:30

Кампания по вакцинации палестинцев от COVID-19 началась на Западном берегу Иордана

Израильские власти в понедельник начали на Западном берегу реки Иордан кампанию по вакцинации от COVID-19 примерно 100 тыс. палестинцев, имеющих разрешения на работу на территории Израиля, информирует ливанское издание "Дейли стар".

Вакцинация препаратом производства Moderna будет проходить на ряде КПП на административной границе Израиля и сектора Газа. Кроме того, центры вакцинации открыты в некоторых промзонах.

Палестинцы, проживающие в восточном Иерусалиме, были включены в программу вакцинации, которая стартовала в декабре.

Накануне в Израиле ослабили ограничительные меры в связи с эпидемией COVID-19. В частности, открылись точки общепита для тех, у кого есть подтверждение о вакцинации.

На Западном берегу реки Иордан, напротив, ограничительные меры в связи с COVID-19 расширены в связи с ростом заболеваемости. Так, жесткий карантин, который продлится неделю, объявлен в городе Наблусе.

С начала пандемии на Западном берегу Иордана, население которого, согласно официальным данным, составляет 2,8 млн человек, коронавирусом заразились 140 тыс. человек, из них 1579 скончались.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ПАЛЕСТИНЦЫ, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]