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Происшествия 08.03.2021 17:10

Многочисленный Марш женщин с требованием ратификации Стамбульской конвенции проходит в Киеве

Марш женщин начался днем в понедельник на Михайловской площади в центре Киеве.

На снимках с места события видно, что в акции приняли участие несколько тысяч человек, участницы держат в руках баннеры и транспаранты "Ратифицируйте Стамбульскую конвенцию", "Феминизм - это свобода выбирать", "День матери и женщины - каждый день" и другие.

По данным полиции Киева, участницы мероприятия планируют пойти по улицам Михайловской и Крещатику, через Европейскую площадь по Владимирскому спуску до Почтовой площади.

В центре Киева на соответствующих улицах еще на несколько часов до начала марша уже дежурило большое количество сотрудников полиции.

Также на Михайловской области собрались активисты общественной организации "Традиции и порядок", которые проводят свою контракцию "Операция спасения феминисток". Участники держат транспаранты: "Нет легализации проституции", "Права человека - от рождения" и "Нет насилию над женщинами - нет Стамбульской конвенции".

Участников контракции отделял от участников Марша женщин кордон сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает издание Hromadske, колонна женщин в настоящее время уже подходит к Почтовой площади. Некоторые участницы марша одеты в традиционные наряды и держат плакаты с украинскими историческими деятельницами, в частности Лесей Украинкой, Соломией Крушельницкой и княгиней Ольгой.

Акция проходит мирно, без конфликтов и столкновений.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция) - международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Законопроект о ратификации Стамбульской конвенции был внесен пятым президентом Украины Петром Порошенко на рассмотрение парламента 8-го созыва в ноябре 2016 года. Но поскольку законопроект не был принят в первом чтении за основу, и в связи с прекращением полномочий президента Украины, которым законопроект был внесен, в соответствии с ч.3 ст.105 Регламента Верховной Рады он был снят с рассмотрения 20 мая 2019 года, в день инаугурации президента Владимира Зеленского.

В начале июня 2020 года в ответе на петицию в Офисе президента заявили, что Зеленский внесет на рассмотрение Рады законопроект о ратификации Стамбульской конвенции после предоставления Министерством иностранных дел Украины.

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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ЖЕНЩИНЫ, МАРШ


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