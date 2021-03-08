Власти Эстонии планируют новые ограничения из-за британского штамма COVID-19

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) предупредила о возможном введении новых ограничений в стране из-за активного распространения заболеваемости коронавирусом и, прежде всего, его "британского" штамма.
"Если за быстрым ростом числа заболеваемости коронавирусом стоит агрессивное распространение "британского" штамма, придется государство закрыть в ближайшее время", - заявила премьер в понедельник в Facebook.
Премьер не уточнила, будут ли власти Эстонии закрывать границу.
Каллас отметила, что считающийся наиболее заразным "британский" штамм распространяется по стране гораздо быстрее, чем предполагалось ранее.
"Если проверяемая нами информация верна, то это означает, что мы должны будем в ближайшее время закрыть государство", - сказала глава правительства. Она отметила, что ограничения будут связаны с переводом детей на дистанционное обучение в школах (сейчас школьники 1-4 классов обучаются очно), закрытием торговли за исключением продажи продовольственных товаров, аптек, общественного питания за исключением продуктов на вынос, прочих мест торговли товарами первой необходимости. Придется также закрыть публичные и иные места, где чаще всего контактируют люди.
Как сообщила в понедельник на пресс-конференции руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп (Hana Sepp), сейчас в Эстонии выявлено 178 зараженных британским штаммом и девять носителей штамма из ЮАР. "136 носителей британского штамма - это местные жители, что показывает, что распространение устойчивое", - отметила она.
В Эстонии двухнедельная кумулятивная заболеваемость с 17 февраля увеличилась вдвое. 7 марта она превысила 1 300 случаев в расчете на 100 000 жителей - это один из самых высоких показателей в Евросоюзе.
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