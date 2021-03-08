В Азербайджане зафиксировано 195 случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 195 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 236,963 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 403 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 6 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 247.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 229,789 тыс. человек (+71 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс. 927 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 4 624 тестов на коронавирус (накануне 8 169 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 657,999 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде