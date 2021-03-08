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Здравоохранение 08.03.2021 20:05

Власти Таиланда вдвое сократят карантин для вакцинированных от COVID-19 туристов

Правительство Таиланда приняло решение о сокращении с апреля периода обязательного пребывания на карантине для вакцинированных от коронавируса туристов с 14 до 7 дней, сообщает министерство здравоохранения страны.

"Для иностранных граждан, имеющих свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за 14 дней и не более чем за три месяца до прибытия в Таиланд, а также имеющих справку об отсутствии заражения COVID-19 по результатам анализа, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета в Таиланд, и показавших отрицательный результат при анализе на COVID-19 по прибытии в Таиланд, сократить сроки карантина с 14 до 7 дней", - говорится в сообщении.

Не имеющие свидетельства о вакцинации туристы со справкой об отрицательным тесте на коронавирус, сделанном не позднее, чем за 72 часа до вылета в Таиланд, будут находиться на карантине не 14, а 10 дней.

Такие решения были приняты в понедельник на заседании правительственного комитета по борьбе с распространением инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда разрабатывают план по сокращению до трех дней или даже полной отмене обязательного 14-дневного карантина для иностранных туристов, прошедших вакцинацию. На новостях об ослаблении ограничений выросли акции тайских гостиничных и ресторанных операторов.

Таиланд открыл границу для иностранных туристов в октябре, однако строгие правила въезда отпугивают большинство гостей. В частности, путешественникам нужно сдавать тесты ПЦР и отбывать 14-дневный карантин в одобренных правительством отелях.

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Тэги: ТАИЛАНД, ТУРИЗМ, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]