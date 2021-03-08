Тер-Петросян разделяет недовольство военных, но предостерегает от переворота

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян (1991-1998 гг) считает понятным требование руководства Главного штаба Вооруженных сил об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

"Для меня полностью понятны возмущение высшего командного состава и позиция армии по вмешательству в политические процессы вне ее правомочий, причиной чему является ни что иное, как неосторожная попытка премьер-министра переложить на армию вину за свое унизительное поражение (в карабахской войне осенью 2020 года - ИФ)", - говорится в заявлении Тер-Петросяна, опубликованном на сайте "iLur.am" в понедельник.

При этом экс-президент приветствовал "сдержанную позицию военных по отношению к призывам некоторых сил прибегнуть к антиконституционным действиям".

"Подобное поведение я оцениваю в качестве примерного проявления государственного мышления руководства армии и честного стремления оградить страну от разрушительных потрясений", - отметил он.

Тер-Петросян назвал "чрезвычайно опасными" заявления некоторых политиков, пытающихся представить военный переворот как средство оздоровления страны.

"Конечно, есть успешные примеры (Южная Корея, Египет), но в десятки раз больше случаев, когда революции, нося периодический характер, привели к уничтожению государственности и продолжающимся мучениям народов (Афганистан, Судан, Никарагуа, Гаити, Доминиканская республика, Ливия, Сомали, Йемен, Ирак, Сирия, Ливан). Посему, долг всех армян - руководствоваться именно этим осознанием и делать все, чтобы Армения не пополнила ряды этих стран", - заявил Тер-Петросян.