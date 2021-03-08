Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0327 RUR   0.0228 GBR   2.3622 TRY   0.2261

Цена на нефть

04.03 $/bbl   WTI 63.83 2.55 Brent 66.74 2.67

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 08.03.2021 21:16

МОК не признает избрание Виктора Лукашенко главой НОК Беларуси

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета не признал итоги выборов президента Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщает пресс-служба МОК.

"Исполком МОК сегодня ввел временные санкции в отношении НОК Беларуси. В частности, не признавать избрание Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси, а также Дмитрия Баскова - членом исполнительного комитета НОК Беларуси", - говорится в сообщении.

Также продлено отстранение НОК Беларуси и его исключение из числа участников всех мероприятий, проходящих под эгидой МОК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СПОРТ, МОК, САНКЦИИ


Похожие новости


Лукашенко объявил о спортивной реформе в Белоруссии Белоруссия получила право провести Европейские игры в 2019 году Азербайджан на высоком уровне организовал I Европейские игры - Лукашенко СМИ сообщают об аресте главного тренера сборной Белоруссии по легкой атлетике

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]